Видео: из кассы на Просвещения налетчик забрал деньги. При виде пистолета девушка ответила правдой: «Все, все, все»

В коммерческом пункте по выдаче займов неизвестному достаточно было показать оружие, чтобы ему отдали все наличные. Другое дело, что разбойнику их надолго не хватило, а недавно такое же нападение произошло в Приморском районе.

По информации «Фонтанки», около 19 часов 2 декабря непонятный мужчина вошел в помещение микрофинансовой организации «МФК Центр» на проспекте Просвещения, 86, где, особенно не смущаясь, засунул в окно кассира пистолет и одной фразой объяснил ситуацию.

Реакция у работника оказалась правильная, и девушка мгновенно отдала ему наличные. Очевидно, увидев сумму в 6,5 тысяч рублей, налетчик несколько возмутился. Все же ему пришлось поверить убедительным словам петербурженки: «Все. Все. Все!».

В Следственном управлении Калининского района возбудили уголовное дело по разбою, точно такое же, как в Приморском, где недавно произошел аналогичный случай.

Практика же говорит, что перед Новым годом, как правило, и начинаются серии ограблений.