Глава британской разведки сделает предупреждение для России

Глава Секретной разведывательной службы Великобритании (МИ-6) Алекс Янгер предостережет Россию от недооценивания способности Британии ответить на события в Солсбери. Как пишет 3 декабря РБК, Янгер заявит об этом на своем втором публичном выступлении с момента назначения (в 2014 году) в Сент-Эндрюсском университете в Шотландии.

Глава британской разведки выступит с речью в понедельник, 3 декабря, но выдержки из его выступления распространены в британских СМИ уже сейчас.

Как отмечает The Guardian, в своей речи Янгер сосредоточится на угрозах, которые существуют для Британии, и том, как МИ-6 собирается идти с ними в ногу.

Для Британии существуют соперники, которые посвящают себя постоянной конфронтации с Великобританией, скажет Янгер. Он также заявит о том, что МИ-6 сыграла ключевую роль в раскрытии людей, стоящих за нападением в Солсбери, и высылкой российских дипломатов, которая последовала за этим.

Такой ответ со стороны Британии должен был продемонстрировать России и другим потенциальным враждебным государствам, что Британия будет готова нанести ответный удар, приводит The Guardian выдержки из речи. Янгер выступит с призывом к России «или любому другому государству, стремящемуся подорвать наш образ жизни, не недооценивать нашу решимость и наши возможности или возможности наших союзников», пишет издание.

Глава британской разведки также заявит о том, что соперники используют для изучения британских институтов и обороны оружие, которое не соответствует представлениям о традиционной войне. Чтобы противостоять этому, МИ-6 нужно «четвертое поколение шпионажа». «Эра четвертой индустриальной революции требует четвертого поколения шпионажа: слияния наших традиционных человеческих навыков с ускоренной инновацией, новых партнерств и мышления, которое продвигает многообразие и доверяет молодежи», — приводит The Guardian слова Янгера.

Британия считает, что за отравление бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери ответственны сотрудники Главного управления Генштаба Минобороны России (в прошлом ГРУ) Александр Петров и Руслан Боширов. Сами Петров и Боширов в интервью говорили, что не работают в ГРУ, а в Солсбери приезжали как туристы.