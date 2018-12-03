ВМФ России организует учения возле Керченского пролива. Зону объявят опасной для навигации

Черноморский флот России проведет учения к югу от Керченского пролива. Информация об этом содержится в телеграмме международной автоматизированной системы оповещения НАВТЕКС, которая используется в судовой навигации.

Учения начнутся 4 декабря в 21:00 по Гринвичу (в полночь 5 декабря по московскому времени) и продлятся до 9 декабря 22:00 по Гринвичу (01:00 10 декабря по московскому времени). На этот период обозначенная координатами зона объявлена опасной.

Согласно переданным в телеграмме координатам, зона учений выглядит следующим образом.

Фото: skyvector.com

25 ноября пограничный патруль ФСБ России задержал два украинских корабля и буксир, которые следовали из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив. В ходе задержания российские корабли применили оружие, а один из кораблей береговой охраны совершил навал на украинский буксир. В результате пострадали несколько украинских моряков. Экипажи перехваченных украинских судов были задержаны и доставлены на территорию России, суда отбуксировали в российские порты.