«Не стоит кошмарить рэперов»: Киселев поддержал Элджея и Хаски читкой Маяковского

Телеведущий Дмитрий Киселёв 2 декабря посвятил часть программы «Вести недели» отечественному рэпу. В выпуске, показанном в эфире канала «Россия-1», журналист рассказал о творчестве Хаски, Элджея и других музыкантов, столкнувшихся с давлением властей.

«Рэперов не стоит кошмарить», — уверен Киселёв. Гонения против Хаски он назвал «репрессиями», а «предтечей рэпа в отечественной поэтической традиции» — Владимира Маяковского. В доказательство этих слов Киселёв зачитал отрывок поэмы «Хорошо». Этот эпизод теперь расходится в соцсетях с ироничными комментариями.

Рэпер Хаски в ноябре столкнулся с трудностями при организации концертов на юге России. После попытки выступить на крыше машины в Краснодаре артиста задержали и арестовали на 12 дней. Впрочем, позже арест был отменён. Внимание со стороны правоохранительных органов также привело к срыву концертов группы IC3PEAK и рэпера Элджея.

Целый ряд общественных, политических и культурных деятелей уже выступили в поддержку артистов. Например, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин предложил выдавать представителям этого музыкального направления правительственные гранты. Сами рэперы провели 27 ноября концерт в поддержку Хаски: в представлении поучаствовали Оксимирон (Мирон Федоров), Noize MC (Иван Алексеев), Баста (Василий Вакуленко) и другие.

Напомним, мысль о том, что Маяковский — отец русского рэпа, ранее высказывал министр культуры Владимир Мединский.