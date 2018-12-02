В Грузии задержали шестерых украинцев. Трое из них воевали в Донбассе

Шестерых граждан Украины и одного гражданина Грузии задержала полиция в Тбилиси 2 декабря. Об этом сообщает пресс-служба местного МВД.

Операция в рамках статьи 236 УК Грузии (незаконное приобретение, хранение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ) прошла в гостиницах «Альянс» и «Гуру». У украинцев изъяли пистолеты «Беретта», «Макаров», автоматическую винтовку и различные боеприпасы.

По данным грузинских СМИ, трое из задержанных воевали на востоке Украины. Один из них — Лука Чхетия — бывший грузинский военнослужащий, входивший в состав батальона «Донбасс». Родственники бойца подтвердили журналистам информацию о том, что он собирался принять участие в акции протеста оппозиционной партии «Единое национальное движение».

Сегодня у здания парламента в Тбилиси проходит акция протеста против фальсификаций на прошедших в Грузии выборах президента. На улицы вышли несколько тысяч человек.

Организатор митинга — объединенная оппозиция «Сила в единстве», которая была основана на базе партии «Единое национальное движение» (создана бывшим президентом Михаилом Саакашвили).