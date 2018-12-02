Происшествия
«Побуждает к распутству и соблазнам». Откровенное платье может стоить египетской модели пяти лет свободы
Египетскую модель и актрису Ранию Юсеф обвиняют на родине в аморальности и пропаганде пороков. Как пишет The Daily Telegraph, суд пройдет 12 января в Каире.
Причиной стало появление Юсеф на закрытии Каирского кинофестиваля в откровенном платье. В прокуратуру на нее пожаловалась группа адвокатов. Они обвинили модель в действиях, которые «побуждают к распутству и соблазнам». Кроме того, Юсеф якобы «распространяла порок способами, которые нарушают установленные нормы в египетском обществе». Теперь ей грозит до пяти лет лишения свободы.
Actress :Rania Youssef @raniayoussef_ Dress : Elizabita franky Mlihigue @Elizabitafranky Makeup Artist : mona Gamal @monagamalmakeup #Elmawardy jewelry # Hair Stylist : Mahmoud Ammer @mahmoud_hair_stylist #cairofilmfestival #cinema #redcarpet #raniah_youseff #mysytle #actress #ciff40 #drama #film
Актриса уже заявила, что никогда не стала бы надевать такое платье, если бы знала, что это вызовет такое возмущение. Напомним, ранее в Египте уже приговорили к двум годам лишения свободы певицу Шиму «за призывы к разврату» в видеоклипе.