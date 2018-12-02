«Побуждает к распутству и соблазнам». Откровенное платье может стоить египетской модели пяти лет свободы

Египетскую модель и актрису Ранию Юсеф обвиняют на родине в аморальности и пропаганде пороков. Как пишет The Daily Telegraph, суд пройдет 12 января в Каире.

Причиной стало появление Юсеф на закрытии Каирского кинофестиваля в откровенном платье. В прокуратуру на нее пожаловалась группа адвокатов. Они обвинили модель в действиях, которые «побуждают к распутству и соблазнам». Кроме того, Юсеф якобы «распространяла порок способами, которые нарушают установленные нормы в египетском обществе». Теперь ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Актриса уже заявила, что никогда не стала бы надевать такое платье, если бы знала, что это вызовет такое возмущение. Напомним, ранее в Египте уже приговорили к двум годам лишения свободы певицу Шиму «за призывы к разврату» в видеоклипе.