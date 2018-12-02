В Кремле планируют провести новую встречу Путина и Трампа до саммита G20 в Японии. Пока «контакты продолжатся на более низких уровнях»

Администрация президента России рассчитывает провести новую встречу Владимира Путина и Дональда Трампа до нового саммита G20. Об этом 2 декабря сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

«Если говорить о международных форумах, то, может быть, в июле на «двадцатке». Но, как мне представляется, очень важно для нас и коллег найти какой-то вариант, чтобы встретиться до этого», — цитируют Ушакова «Ведомости» со ссылкой на телеканал «Россия 1».

Администрации президентов обеих стран начнут переговоры. По словам Ушакова, американская сторона согласна с тем, что контакты между Москвой и Вашингтоном прерывать нельзя. «Если не получается встреч на высшем уровне, то надо продолжать их на более низких уровнях. Это тоже, наверное, правильно», — отметил он.

Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что на саммите G20 между Путиным и Трампом «был контакт». Ушаков отметил, что представители администрации Белого дома связывались с администрацией Кремля после отмены встречи президентов России и США.

Переговоры должны были состояться 1 декабря на полях саммита G20. Дональд Трамп отменил встречу из-за конфликта в Керченском проливе. На церемонии фотографирования в пятницу американский лидер прошел мимо Путина, президенты не обменялись рукопожатиями.