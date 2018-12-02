В Сочи зарезали члена «Единой России». Александр Широбоков был депутатом горсобрания и вступал в конфликт с местными властями

В автомобиле в центре Сочи нашли труп 58-летнего Александра Широбокова, бывшего депутата городского собрания. Об этом 2 декабря пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По факту гибели мужчины возбуждено уголовное дело, он скончался от ножевых ранений, сообщили в управлении Следственного комитета по Краснодарскому краю. Александр Широбоков был членом партии «Единая Россия», от нее избирался в местное горсобрание в 2000 – 2010 годах (два созыва). В последние годы он возглавлял жилищно-строительный кооператив «Альфа». В СМИ писали, что членами ЖСК являлись в основном бывшие и действующие сотрудники спецслужб. В 2017 году они обратились с открытым письмом к главе ФСБ Александру Бортникову. Члены ЖСК просили директора ФСБ вмешаться в конфликт с городской властью — права на участок, на котором расположен их коттеджный поселок, являются уже многие годы предметом судебных тяжб.