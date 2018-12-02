Двое фигурантов дела «Сети» объявили голодовку

Двое фигурантов дела о террористическом сообществе «Сеть» объявили голодовку. Об этом 2 декабря сообщает объединение матерей и отцов обвиняемых «Родительская сеть».

29 ноября Дмитрий Пчелинцев объявил голодовку в связи с попаданием в карцер. В знак солидарности к нему присоединился Андрей Чернов.

Как рассказала «Медиазоне» сестра Пчелинцева Анна Шалункина, её брата отправили в карцер за нарушение режима — разговоры с другими заключенными на прогулке. Его пытались обязать признать вину, однако он отказался. Пчелинцев и Чернов содержатся в пензенском СИЗО.

Ранее Горсуд в Петербурге отменил постановление об аресте фигуранта «Сети» Виктора Филинкова. Дело вернут в районный суд для повторного рассмотрения.

Уголовное дело о подготовке государственного переворота расследуется в Пензе и Петербурге. По версии ФСБ, несколько ячеек анархистов якобы планировали вооруженный мятеж. Фигуранты дела «Сети» не один раз жаловались на пытки со стороны сотрудников ФСБ, их претензии рассмотрит Страсбургский суд.