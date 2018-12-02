«Мусорщик, уходи!» Тысячи жителей Архангельской области и Республики Коми вышли на антимусорный митинг

В Архангельской области и Республике Коми 2 декабря прошли митинги против строительства мусорных полигонов и завоза мусора из Москвы.

Как сообщает портал 29.ru, в самом Архангельске больше тысячи горожан вышли к Соловецкому камню. Они требовали не использовать территорию региона для переработки отходов и остановить строительство полигона в Шиесе. Также митингующие требовали отставки губернатора области Игоря Орлова. Аналогичные акции прошли в Северодвинске и ряде поселков области, а также в Республике Коми. В общей сложности в них приняли участие, по различным оценкам, более 10 тысяч человек.

Ранее комиссия по инвестиционной политике и развитию конкуренции в Архангельской области под председательством губернатора Игоря Орлова утвердила инвестиционный проект по созданию экотехнопарка «Шиес».

Проект, предусматривающий строительство полигона по размещению отходов в Ленском районе Архангельской области, должен быть запущен после проведения экологической экспертизы. Станция Шиес расположена в удалении от крупных городов, ближайший населенный пункт Урдома находится в 35 км, однако местных жителей это не успокаивает.