Защитники Исаакия не смогли создать очередь в музей. Прихожан в воскресенье в соборе оказалось тоже немного

Противники передачи придела святой Екатерины в Исаакиевском соборе провели флешмоб «Очередь в музей», в котором приняли участие около 40 человек. Об этом 2 декабря сообщает корреспондент «Фонтанки».

Посетителей в Исаакиевском соборе в этот день оказалось немного. Очередей не наблюдалось ни у касс, ни у входа в музей. Участников флешмоба с синими лентами не хватило для создания настоящей «пробки» на входе в Исаакий. Активисты выстроились вдоль ограды у входа в собор, затем прошли внутрь. На акции присутствовали депутаты Заксобрания Петербурга Максим Резник и Борис Вишневский.

Участники флешмоба – порядка 40 человек заполнили небольшой по площади екатерининский придел. «Мы собрались для того, чтобы можно было чуть позже прийти сюда еще раз и сфотографировать. Потому что нас сюда хотят не пусть вообще. Отдать придел церкви», – объяснила свои мотивы участия в акции одна из присутствующих.

«Не могу понять, почему чиновники так плохо относятся к культовым памятникам. Ведь никому же не пришло в голову отдавать, например, крепости армии, и там устраивать стрельбища и казармы. Или отдать Зимний дворец под хостел и ресторан, учитывая, что раньше там ели и спали», – говорит другая активистка, Ирина Дедкова. Она высказала уверенность, что представители РПЦ не сумеют справиться с поддержанием этого памятника федерального значения в хорошем состоянии – копоть от лампад, воск и воздействие жидкостями во время освящения будут наносить вред иконам и фрескам.

Вишневский напомнил, что такие прецеденты уже были – каплями воска повредили главный иконостас Большого Сампсониевского собора. К такому выводу год назад пришли специалисты комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников. Этот памятник РПЦ получила в свое распоряжение в 2016 году.

Напомним, после обращения настоятеля собора протоиерея Алексия Исаева Смольный объявил о передаче екатерининского придела для церковных служб. Свое решение власти объяснили нехваткой места для проведения богослужений. Митрополит Варсонофий анонсировал освящение придела, для чего потребовал демонтировать часть реставрационных лесов в этой части собора.

В настоящее время службы проходят в приделе Александра Невского. Как рассказал «Фонтанке» один из сотрудников музея, в будние дни на службы приходят 5-7 человек. В выходные – больше, однако, по его словам, посчитать верующих сложно, так как заметную долю посетителей составляют туристы, которые пользуются моментом, чтобы посмотреть собор.

В начале 2017 года на тот момент губернатор Петербурга Георгий Полтавченко объявил, что вопрос о передаче Исаакиевского собора РПЦ решен. Это вызвало волну митингов и акций протеста в городе. Несогласные с тем, что музей отдадут священнослужителям, устроили митинг на Марсовом поле, который собрал более 3 тысяч человек. Противники передачи собора брали его в живое кольцо, в январе прошлого года между колоннами собора повесили баннер «НЕ РПЦ». Вопрос о передаче музея церкви затих после того, как Полтавченко сообщил, что соответствующая заявка от РПЦ в Смольный не поступала.