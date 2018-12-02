В магазине на севере Петербурга конфисковали 650 литров пива и 8 ящиков поддельной водки

Сотрудники полиции изъяли свыше 740 литров алкогольной продукции в продуктовом магазине на Тимуровской улице. Как сообщили 2 декабря в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в ходе проверки торговой точки сотрудники правоохранительных органов выявили многочисленные нарушения.

В частности, индивидуальный предприниматель, имя которого не раскрывается, нарушил правила хранения и продажи слабоалкогольных газированных напитков и пива. Из-за этого он лишился 90 литров энергетиков и 650 литров пенного. Возбуждены дела об административном правонарушении по части 2 и 3 статьи 14.16 КоАП РФ (нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции), отметили в пресс-службе ГУ МВД.

Кроме того, предприниматели были уличены в хранении спиртного с поддельными акцизными марками. Изъято 8 ящиков водки. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 327.1 УК РФ (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков).

В отношении продавца торговой точки составлен административный протокол за нарушение ограничений на работу для иностранных граждан по статье 18.17 КоАП РФ.