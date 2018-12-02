«Мы боремся за то, чтобы Грузия была демократической страной». Грузинская оппозиция требует проведения досрочных выборов в парламент

У здания парламента в Тбилиси проходит акция протеста против фальсификаций на прошедших в Грузии выборах президента. Об этом 2 декабря сообщает Sputnik.Грузия.

На улицы вышли несколько тысяч человек. Проигравший выборы кандидат от оппозиции Григол Вашадзе предложил руководству страны создать рабочую группу для выхода из политического кризиса. Он заявил, что протестующие дают властям срок до 16 декабря (в этот день должна состояться инаугурация избранного президента — Саломе Зурабишвили).

Людей на митинге объединённой оппозиции в Тбилиси🇬🇪 стало больше 10,000. Официальной цифры МВД Грузии пока нет. Экс-глава Нацполиции Украины тоже на митинге.🤔 pic.twitter.com/vBCX8pRR4u — Alexander (@avaza1972) December 2, 2018

Организатор акции протеста — объединенная оппозиция «Сила в единстве», которая была основана на базе партии «Единое национальное движение» (создана бывшим президентом Михаилом Саакашвили). Сам Саакашвили обратился к участникам митинга через Интернет.

«Мы боремся за светлое будущее Грузии. Мы боремся за то, чтобы в стране закон был законом, боремся за то, чтобы руководство принадлежало народу, а не конкретно какому-то человеку или группе. Мы боремся за то, чтобы Грузия была правовым государством. Мы боремся за то, чтобы Грузия была демократической страной», – заявил глава избирательного штаба кандидата оппозиции Георгий Вашадзе.

Напомним, второй тур президентских выборов в Грузии прошел 28 ноября. Победила независимый кандидат Саломе Зурабишвили, которую поддерживала партия власти «Грузинская мечта». Она набрала 59,52% голосов. Представитель оппозиционной «Силы в единстве» Григол Вашадзе получил 40,48% голосов.