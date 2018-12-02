Мороз в Петербурге задержится ненадолго. Потеплеет уже во вторник

Морозы отступают в Северной столице. После холодного понедельника в город придёт мокрый и тёплый вторник.

По прогнозу Северо-Западного гидрометцентра, 3 декабря столбик термометра в Северной столице покажет -3. Ночью и во второй половине дня ожидается небольшой снегопад.

Во вторник, четвёртого декабря, днём потеплеет до +5 градусов. К ночи температура опустится до -2. В тёмное время суток синоптики прогнозируют мокрый снег, днём — дождь.