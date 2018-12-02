Водоканал ставит прорывы в очередь. Холодная вода хлещет на Васильевском острове и Октябрьской набережной

Поток холодной воды залил асфальт в двух районах Петербурга днём 2 декабря. Мороз превращает лужи в лёд, горожане опасаются за собственную безопасность и задаются вопросом об оплате утекающих ресурсов. «Водоканал» ставит протечки в очередь.

На прорыв у 74-го дома на Октябрьской набережной «Фонтанке» пожаловались читатели. По их словам, источник пробился ещё вчерашним утром. О потопе сообщили в специализированные службы, однако спустя сутки воду так и не остановили. «Вода хлещет еще больше, замерзает. Скоро будет заливать подвал дома», — написали горожане.

Фото: Читательница "Фонтанки" Татьяна

По информации «Водоканала», течь дала труба диаметром 200 мм. На место выезжали специалисты, изучали дефект. Ремонтная бригада доберётся до прорыва в порядке очереди.

Рисковали промочить ноги и жители Васильевского острова. В социальных сетях очевидцы рассказали, что у 53-го дома на 12-й линии течь дал временный рукав. «От нашего дома к соседнему общежитию из-за аварии протянули шланг, по которому осуществляют подачу холодной воды. Кто будет оплачивать общедомовой расход воды, при обслуживании целого общежития? Из стыков протянутых шлангов не переставая течёт вода», — написали горожане.

В «Водоканале» пояснили, что по данному адресу ремонтные работы ведутся на трубопроводе диаметром 400 мм. Вытекание из рукава устранили.

Накануне жители Фрунзенского района наблюдали холодные ручьи по двум адресам — на Купчинской улице и в Альпийском переулке.