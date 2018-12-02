Россия сыграет с Бельгией в отборочном этапе ЧЕ-2020

Россия попала в группу I отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года. С командой Станислава Черчесова сыграют Бельгия, Шотландия, Кипр, Казахстан и Сан-Марино. Об этом стало известно 2 декабря в ходе жеребьевки, которая проходит в Дублине.

Первый тур квалификации назначен на 21 марта, последний, 10-й тур будет сыгран 17 – 19 ноября.

Чемпионат мира по футболу в 2020 году впервые пройдет не на территории одной-двух стран, а по всей Европе. Матчи чемпионата примут 12 городов в 12 странах Европы: Баку (Азербайджан), Бухарест (Румыния), Будапешт (Венгрия), Мюнхен (Германия), Амстердам (Нидерланды), Копенгаген (Дания), Рим (Италия), Бильбао (Испания), Дублин (Ирландия), Лондон (Англия), Глазго (Шотландия) и Санкт-Петербург.

В Петербурге запланированы три матча группового этапа и четвертьфинал. Страны – хозяйки турнира не освобождены от отбора и на одинаковых условиях будут проходить квалификацию.