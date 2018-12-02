Защитники парка на Смоленке провели пикет против строительства апарт-отелей на Васильевском острове

Защитники парка на Смоленке провели пикет, на котором выразили протест против строительства апарт-отелей возле «Морского фасада» вместо зон зеленых насаждений.

Как сообщили участники акции, она проходила 2 декабря рядом со строительной площадкой апарт-отеля «Корабли». В ней приняли участие около 100 человек.

В частности, защитники парка на Смоленке призвали сложить депутатские полномочия шесть парламентариев, которые голосовали против включения двух участков в устье реки Смоленки в перечень территорий зеленых насаждений общего пользования. Также пикетчики начали сбор подписей под открытым письмом на имя врио губернатора Александра Беглова.

«Правительство Санкт-Петербурга и депутаты ЗакСа продолжают грубо нарушать права жителей на благоприятную среду обитания, предоставляя или поддерживая незаконные преференции не имеющим собственных средств «инвесторам», которые для извлечения быстрой прибыли разрушают архитектурный ансамбль Морского фасада Санкт-Петербурга», – заявила координатор инициативной группы «Парк на Смоленке» Нэлли Вавилина.

Ранее ООО «Новые территории девелопмент», аффилированное с «Плаза Лотос Групп» Михаила Зингаревича, получило в аренду от города до 2022 года два участка в устье Смоленки по 1,1 га каждый. На этом месте инвестор при помощи «MASTER Девелопмент» Вячеслава Семененко планирует воздвигнуть отель. В сентябре комиссия по Генплану одобрила присвоение территории рекреационного статуса, но только для участка 3,2 га, где ранее планировалось строительство Театра песни Аллы Пугачевой. Сменить назначение участков, на которых запланировали строительство отелей, власти отказались.