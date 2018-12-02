В Подмосковье подруга одного полицейского подралась с другим. Инспектор ДПС в ходе разбирательств выстрелил в себя

В Подмосковье сотрудник ДПС случайно сам выстрелил себе в правое бедро во время дежурства, сообщает «Медиазона».

Инцидент произошел в Пушкино днем 2 декабря. По предварительной информации в СМИ, инспектор ДПС остановил автомобиль Infinity. Водитель отказался выходить и предъявлять документы, а его подруга «вела себя агрессивно и нецензурно выражалась в адрес сотрудников», говорится в сообщении полиции.

Сотрудник ДПС достал табельное оружие, после чего пассажирка выскочила из машины и набросилась на полицейского. В ходе драки тот случайно выстрелил в себя. Его пришлось госпитализировать.

Позже выяснилось, что водитель является сотрудником Мытищинского ГУВД. Медицинское освидетельствование он проходить отказался, в полиции начали проверку по факту инцидента. Задержанного обещают уволить «по отрицательным мотивам».