На «Сортавале» рабочий угодил в камнедробилку. Доставать погибшего пришлось по частям

Рабочий погиб на ремонтируемом участке дороги в Приозерском районе Ленобласти 2 декабря. Мужчина упал в камнедробилку.

Как пишет 47news, сообщение о происшествии на Новоприозерском шоссе недалеко от Приозерска поступило в экстренные службы в половине пятого утра. В камнедробилку упал рабочий, прибывшим на место сотрудникам МЧС помочь мужчине не удалось. Останки тела погибшего извлекали из механизма до девяти утра.

В пресс-службе Управтодора сообщили, что трагедия произошла на производственной площадке «ВАД». Компания ведёт реконструкцию трассы «Сортавала». С пресс-службой компании «ВАД» связаться не удалось.