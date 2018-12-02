У нерпы Крошика замерз бассейн. Зоологи решили разбить лед кувалдой, чтобы животное не задохнулось

Бассейн нерпы Крошика покрылся ледяной коркой, сообщили в группе «Спасение тюленей» в социальной сети «Вконтакте» 2 декабря.

По словам зоологов, сам Крошик не переживал по этому поводу: оставил небольшое отверстие для дыхания и продолжал плавать.

Но специалисты все-таки решили не рисковать и разбили лед кувалдами. «Теперь Крошику ничего не угрожает», – отмечают в фонде содействия сохранению морских млекопитающих «Фонд друзей балтийской нерпы».

Крошика зоологи нашли и спасли в марте 2016 года у поселка Свирица. Уже подросшую нерпу дважды выпускали в Ладожское озеро, но он настолько привык к людям, что каждый раз возвращался обратно. В итоге Крошик стал постоянным жителем Центра помощи морским млекопитающим в Репино.