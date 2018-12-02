Полиция Нью-Йорка ищет жениха, уронившего обручальное кольцо в канализацию

Полиция Нью-Йорка ищет мужчину, который случайно уронил в канализацию кольцо, когда делал предложение своей девушке. Об этом сообщается в официальном твиттере ведомства.

В видео, опубликованном 2 декабря в блоге, запечатлено, как мужчина делает предложение своей возлюбленной на площади Тайм Сквер в центре Манхэттена.

Here’s a photo of the ring our officers recovered (and cleaned!) Call 1-800-577-TIPS or DM @NYPDTips if you know the happy couple so we can return it to them! pic.twitter.com/hzFXxuMVJW — NYPD NEWS (@NYPDnews) 1 декабря 2018 г.

«Она сказала «да», но он был так взволнован, что выронил кольцо. Наши офицеры спасли его и хотели бы вернуть счастливой паре. Поможете разыскать их?» – написали полицейские.

Стражи порядка также опубликовали фото драгоценности, которую, по их словам, они не только спасли, но и очистили.