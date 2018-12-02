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ЖКХ
02.12.2018 13:46
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Плановый ремонт трубопровода на Искровском проспекте лишит на день тепла и горячей воды почти 40 жилых домов

Холодный понедельник предвкушают жители Невского района Петербурга. 3 декабря на  Искровском проспекте стартуют плановые работы по ремонту трубопровода. Квартирантов предупредили о том, что дома похолодает. Согреться нельзя будет и под душем, горячая вода покинет краны.

«В нашей новостройке «Невский эталон» и так ни разу не жарко, а когда весь дом отключают на сутки, он потом еще неделю прогревается. Дети в садиках тоже в верхней одежде вынуждены ходить», — сообщил горожанин Андрей «Фонтанке». Причем в объявлении местный ЖЭУ сразу предупреждает, что ремонт может затянуться до утра вторника.

Читатель "Фонтанки" Андрей

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Как пояснили в пресс-службе ГУП «ТЭК», реконструкция будет проводиться на магистральной тепловой сети на Искровском проспекте с 10.00 до 23.00. На период работ горячую воду и отопление отключат в 58 зданиях, из них 36 жилых домов, 3 учебных заведения, 7 детских садов, 2 поликлиники. По информации предприятия, социальные учреждения будут питаться  по резервной схеме. Ещё в 17 жилых домах отопление и горячая вода будут поступать по пониженным параметрам. 

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