В Петербурге открылся крупнейший в мире и первый в России музей батискафов

Крупнейший в мире и единственный в России музей батискафов открылся в Петербурге. Об этом 2 декабря сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

На экспозиции можно увидеть две сверхмалые подводные лодки «Тритон-1М» и «Тритон-2», автономный рабочий снаряд АС-22, спасательный подводный снаряд АС-5, передвижную рекомпрессионную водолазную станцию ПРС-ВМ на базе ЗИЛ-131, обитаемые самоходные аппараты типа «Риф» и «Лангуст».

В ЗВО уточнили, что коллекция начала формироваться еще в 2017 году. Все экспонаты предоставили различные части Военно-морского флота РФ, научные организации и рыболовные предприятия. Отреставрировали подводные самоходные аппараты военнослужащие Ленинградской военно-морской базы.

«В зарубежных океанографических музеях тоже представлены коллекции подобных подводных аппаратов, но экспозиция в Санкт-Петербурге – самая большая в мире», – подчеркнули в пресс-службе ЗВО.

Музей под открытым небом расположился на пристани у Петровского парка Кронштадта, он будет работать только по выходным.