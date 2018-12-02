Шеф израильской полиции в последний день работы порекомендовал обвинить премьер-министра страны в коррупции

Полиция Израиля рекомендует обвинить премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху и его жену Сару во взяточничестве, мошенничестве и нарушении общественного доверия. Об этом 2 декабря пишет The Jerusalem Post.

Издание уточняет, что решение опубликовать итоги расследования по «делу 4000» было принято шефом полиции Рони Альшейхом в последний день работы. Обвинения рекомендовано предъявить также владельцу компании Bezeq Шаулю Аловичу и ряду его сотрудников.

Отметим, Нетаньяху с 2014 по 2017 год занимал пост министра связи (помимо премьерского). По мнению следователей, чиновник предоставлял компании Bezeq преференции в обмен на позитивное освещение деятельности Нетаньяху. Шауль Алович, глава Bezeq, является давним знакомым премьер-министра.

Сам Нетаньяху уже прокомментировал заявление полиции в своем Twitter. Он заявил, что рекомендации полиции не имеют юридической силы. Нетаньяху подчеркнул, что недавно такие рекомендации против некоторых общественных деятелей уже «были отклонены компетентными органами».