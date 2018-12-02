Россия и Саудовская Аравия договорились о продлении соглашения ОПЕК+. Страны хотят снизить объем добычи нефти, чтобы стабилизировать цены
Россия и Саудовская Аравия договорились о продлении соглашения ОПЕК+. Об этом сообщил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом в ходе саммита G20 в Буэнос-Айресе. Однако решение по объему добычи нефти пока не принято, уточнил он.
Как сообщают 2 декабря «Ведомости», министр энергетики Александр Новак подтвердил, что Россия и ОПЕК+ согласуют параметры сделки по регулированию добычи до 5 декабря.
«Мы как раз сейчас хотим до JMMC [министерского мониторингового комитета], до Вены согласовать подходы», — сказал он. Министр не уточнил, есть ли у России и Саудовской Аравии единая позиция по этому вопросу.
Ранее сообщалось, что экономическая комиссия ОПЕК посоветовала организации снизить объем нефтедобычи на 1,3 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, чтобы «сбалансировать уровень спроса и предложения в 2019 году». Отмечалось, что ОПЕК рассматривает проект соглашения, которое позволит одновременно не допустить резкого роста цен на нефть и снизить объемы добычи.
Справка:
ОПЕК – межправительственная организация, созданная пятью странами-основателями (Иран, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия и Венесуэла) в сентябре 1960 года. Соглашение о сокращении добычи (известно также как сделка «ОПЕК+») с другими странами экспортерами-нефти, в том числе Россией, впервые было достигнуто в сентябре 2016 года и вступило в силу 1 января 2017 года.