В США самолет врезался в центр терапии для детей с аутизмом. Погибли два человека

В штате Флорида в США небольшой пассажирский самолет врезался в крышу здания центра терапии для детей с аутизмом. Как сообщает 2 декабря WSVN 7News, погибли оба пассажира самолета.

Инцидент произошел накануне, 1 декабря. Самолет Cessna 335 вылетел из местного аэропорта в Форт-Лодердейле. В момент его крушения в здании находились восемь взрослых и пятеро детей. Легкие травмы получила только одна учительница, от госпитализации она отказалась.

UPDATED: 2 dead after plane crashes into autism therapy center, sparks fire https://t.co/Nz7eT1AQZW pic.twitter.com/WYqc3OjgBw — WPLG Local 10 News (@WPLGLocal10) 1 декабря 2018 г.

После крушения самолет загорелся, его тушили несколько пожарных расчетов. Расследованием инцидента занимается Национальное управление по безопасности на транспорте.