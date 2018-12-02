Ангела Меркель после саммита G20 поужинала в стейк-хаусе и сфотографировалась с поварами

Канцлер Германии Ангела Меркель решила отметить окончание саммита G20 в неформальной обстановке. Очевидцы опубликовали 2 декабря в соцсетях свидетельства того, как Меркель проводила время в Аргентине.

После завершения встречи «большой двадцатки» в Буэнос-Айресе она отправилась в местный стейк-хаус Don Julio. Ангела Меркель посетила ресторан в сопровождении небольшой делегации. Причем во время визита политика заведение не закрывали для обычных посетителей. После ужина она сфотографировалась с поварами. Также перед дверями ресторана собралось много горожан, которые аплодировали канцлеру и делали снимки.

Ранее сообщалось, что Ангела Меркель добиралась на саммит G20 регулярным рейсом авиакомпании Iberia, поскольку немецкий «борт номер один» из-за технической неисправности был вынужден вернуться в Европу. Из-за ее опоздания встречу с президентом США Дональдом Трампом перенесли на следующий день.