Петербургский пенсионер лишился накоплений в рублях, долларах и евро. Незнакомка в черном берете обещала обменять миллион на новые деньги

Крупную сумму денег передал пожилой житель Кировского района Петербурга в руки незнакомой дамы. Горожанин хотел спасти накопления от обесценивания. Но его доверие оказалось обманутым, и из дома исчез миллион.

Как стало известно «Фонтанке» 2 декабря, накануне заявление в полицию подал 87-летний пенсионер. Он рассказал, что к нему обратилась незнакомка в сером плаще и чёрном берете и пообещала произвести обмен накоплений на деньги нового образца. Наличные пожилой горожанин передал в парадной у собственной квартиры в 13-м доме на улице Ивана Черных. В руки дамы перешли 797 000 рублей, 5 700 долларов США, 2 000 евро. Позже мужчина осознал умысел незваной гостьи и обратился в полицию. Ущерб он оценил в 1,3 млн рублей.

В пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти отметили, что по факту произошедшего проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.