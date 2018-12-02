СМИ: США готовят второй пакет антироссийских санкций из-за «дела Скрипалей»

США собираются ввести второй пакет санкций против России в связи с делом об отравлении в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом 2 декабря пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ТАСС.

Представитель Госдепартамента США заявил, что санкций можно избежать, только если Россия сможет убедить, что «более не будет нарушать положения международного права по запрету химоружия». Кроме того, ООН и независимые наблюдатели должны быть допущены до инспекции в российские лаборатории.

«Мы не предвосхищаем решения о санкциях, но намерены выполнять требования (американского. — Прим. ред.) законодательства»,— подчеркнул представитель Госдепа. Согласно Закону о контроле над химическим и биологическим оружием от 1991 года США обязаны вводить санкции против страны, которая его нарушила.

Напомним, первый пакет санкций США против России, связанный с «делом Скрипаля», вступил в силу еще 27 августа. Он включает в себя запрет на продажу России оружия, товаров и технологий двойного назначения.