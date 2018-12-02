Власти Франции могут ввести в стране чрезвычайное положение в ответ на протесты из-за роста цен на бензин

Власти Франции не исключают возможности введения в стране чрезвычайного положения, об этом сообщило 2 декабря агентство Reuters со ссылкой на слова официального представителя правительства республики Бенжамена Гриво.

«Мы должны обдумать меры, которые могут быть приняты, чтобы эти инциденты больше не повторились», – заявил он в эфире радиостанции Europe 1.

Протесты против повышения цен на бензин во Франции начались более недели назад. Движение «желтых жилетов» возникло в соцсетях как реакция на повышение стоимости топлива. С 1 января бензин во Франции подорожает на 3 цента, дизель — на 6,5 цента. Протестуют против этого около ста тысяч человек по всей стране. Премьер-министр Эдуар Филипп ранее заявил, что правительство будет поднимать цены, несмотря на любые протесты.

В минувшую субботу столкновения манифестантов с полицией происходили в районе площади Этуаль, возле Триумфальной арки на Елисейских полях. Митингующие бросали в полицейских различные предметы, на улицах строили баррикады. В ответ стражи порядка применили слезоточивый газ. Были задержаны более 120 человек.