«Маловероятный сценарий, фантастический. Плохой фильм». Владимир Путин выступил кинокритиком на саммите в Аргентине

Президент России Владимир Путин назвал «фантастическим» сюжет фильма Донована Марша «Хантер Киллер». Об этом 2 декабря пишет ТАСС.

Оценить кинокартину на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Аргентине попросил спецкорр «Коммерсанта» Андрей Колесников. Он же кратко пересказал Путину сюжет фильма: экипаж американской подлодки спасает российского президента, которого захватили мятежники.

«На нашу базу [зашла американская подлодка]? Уже маловероятный сценарий, фантастический! У нас два маленьких катера, подаренных Соединенными Штатами Украине, не прошли через Керченский пролив, а ты хочешь, чтобы атомная подводная лодка зашла на нашу базу. Плохой фильм», – ответил Колесникову Путин.

Напомним, «Хантер Киллер» вышел в российский прокат с опозданием — его планировали начать показывать в кинотеатрах с 1 ноября, однако затем возникли сложности с выдачей прокатного удостоверения. В Минкульте заверили, что ни о какой цензуре речи не идет, просто компания-прокатчик не предоставила вовремя копию картины в Госфильмофонд. Прокатное удостоверение ленте выдали 8 ноября.