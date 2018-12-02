На рейсе S7 из Новосибирска в Екатеринбург сломались кондиционеры. Музыканты группы «Чайф» заступились за страдающих от духоты пассажиров

Музыканты группы «Чайф» Владимир Шахрин и Владимир Бегунов устроили скандал на борту самолета S7, следовавшего из Новосибирска в Екатеринбург, передает 2 декабря портал e1.ru.

Поводом стала поломка системы кондиционирования. Как передают корреспонденты издания, также находившиеся в самолете, когда трап отъехал, в салоне стало невыносимо жарко, а из кондиционеров пошел обжигающий воздух. Температура не нормализовалась и после взлета. Некоторым пассажирам стало плохо, их спасали нашатырём и влажными полотенцами.

Объяснений от экипажа не последовало. Но, когда бортпроводница попыталась извиниться за происходящее перед Владимиром Бегуновым, который сидел в первом ряду, музыкант взорвался. «Да почему вы перед нами-то извиняетесь — вы перед людьми извиняйтесь!» – сказал он. Владимир Шахрин отправился требовать от имени пассажиров объяснений от пилотов. Только после этого экипаж объяснил ситуацию «включением отбора воздуха из вспомогательной силовой установки прогрева гидросистем». «Бардак», – подытожил ситуацию лидер «Чайфа». «Фонтанка» отправила запрос в авиакомпанию S7 c просьбой прокомментировать ситуацию.