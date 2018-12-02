В полицейских участках Васильевского острова и Выборгского района искали бомбу. Телефонному минёру информация пришла с небес

Из-за предупреждения о теракте отделения полиции прервали работу в двух районах Петербурга 1 декабря. Угроза оказалась ложной, распространителя сомнительной информации отправили в больницу.

Как стало известно «Фонтанке» 2 декабря, накануне около восьми утра в службу «112» с домашнего телефона позвонил 72-летний горожанин. Он предупредил об угрозе теракта возле отделений полиции в Василеостровском и Выборгском районах. По его словам, взрыв должен был прогреметь с 11 до 12 утра в месте, где будет большое скопление туристов. Пенсионер отметил, что информацию об опасности он получил с небес.

Специалисты осмотрели участки полиции в двух районах, взрывчатых веществ не нашли. Телефонный минёр состоит на учёте в ПНД, его госпитализировали в психиатрическую больницу.

Ещё одно сообщение в службу «112» поступило в 15.00. На этот раз минёр пожелал остаться неизвестным. Мужской голос в трубке произнёс: «Извините, пожалуйста, будет бомба вон там, 2 минуты будет бам». Звонок поступил от 57-го дома на Среднем проспекте Васильевского острова. Приехавшая на место полиция никого не нашла.