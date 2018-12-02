Командующего Пятым флотом ВМС США нашли мертвым в Бахрейне

Командующий Пятым флотом ВМС США вице-адмирал Скотт Стирни найден мертвым в своей резиденции в Бахрейне. Об этом 2 декабря пишетThe New York Times.

По предварительной информации, ничто не указывает на насильственный характер смерти, рассказали источники издания. Совместное расследование проводят служба уголовных расследований ВМС США и МВД Бахрейна. Временно исполнять обязанности командующего Пятым флотом будет заместитель Стирни Пол Скайлз. В дальнейшем должность займет вице-адмирал Джеймс Мэллоу, который уже вылетел в Бахрейн.

Отметим, Скотт Стирни вступил в свою должность совсем недавно — в мае 2018 года. Он отвечал за операции США на Ближнем Востоке и юго-западе Азии. Пятый флот ВМС США базируется в Аравийском море, Персидском заливе и западной части Индийского океана.