США и Китай объявили перемирие в торговой войне. Введение новых пошлин отложили на три месяца

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин договорились не устанавливать новых торговых ограничений после 1 января 2019 года. Об этом 2 декабря сообщает сайт Белого дома по итогам встречи лидеров стран на саммите G20 в Буэнос-Айресе.

Так, США приостановят на 90 дней решение повысить пошлины с 10 до 25%. Китай в ответ будет закупать американскую сельскохозяйственную, энергетическую и промышленную продукцию. О точных параметрах стороны пока не договорились, но речь об «очень существенных объемах», – говорится в заявлениии.

Во время действия моратория страны продолжат переговоры. Но если за это время они не придут к соглашению, США обложит китайский экспорт повышенными налогами.

США и Китай в последние месяцы находятся в состоянии торговой войны. Еще летом 2018 года Дональд Трамп подписал несколько указов о введении пошлин на импорт китайских товаров на 250 миллиардов долларов. Китай в ответ ввел пошлины на товары на 110 миллиардов долларов.