«Очень хорошая машина, мне нравится». Путин рассказал о желании «арабских друзей» приобрести лимузин из проекта «Кортеж»

Президент России Владимир Путин сообщил, что «некоторые арабские друзья» хотят приобрести автомобиль Aurus из проекта «Кортеж». Такое заявление он сделал, отвечая на вопрос журналистов на саммите G20.

«Очень хорошая машина, мне нравится. И не только мне, нравится некоторым нашим арабским друзьям. Они уже выражают желание купить», — цитирует слова президента сайт Кремля.

«Кортеж» – это проект по созданию семейства люксовых автомобилей на единой платформе. В него входят лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Проект реализует ФГУП НАМИ при содействии группы Sollers и зарубежных партнеров. 7 мая 2018 года Владимир Путин отправился на инаугурацию на пилотном лимузине, который получил название Aurus. В свободной продаже машины семейства «Кортеж» появятся в начале 2019 года. Предполагается, что они будут стоить от десяти миллионов рублей.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что часть деталей для проекта «Кортеж» были напечатаны на 3D-принтерах петербургской компании Additive Technology Group, принадлежащей предпринимателю Михаилу Скигину.