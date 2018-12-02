СМИ: Минобороны Великобритании заподозрило шефа бюро Первого канала в шпионаже. По военным базам страны разослали предупреждение

Министерство обороны Великобритании разослало командирам военных баз по всей стране секретное предупреждение с ориентировкой на корреспондента Первого канала Тимура Сиразиева. Предупреждение 2 декабря публикует The Daily Mail.

Речь в нем идет о том, что 21 ноября Сиразиев и оператор Дмитрий Волков снимали сюжет возле 77-й армейской бригады в графстве Беркшир. Бригада отвечает за кибербезопасность, работает в соцсетях и даркнете. Журналисты вплотную подъезжали к территории базы, их также заметили возле казарм в деревне неподалеку. Итогом съемок стал сюжет в эфире Первого канала о «британской фабрике троллей». Теперь военных предупреждают о Сиразиеве.

В предупреждении содержится фото шефа бюро Первого канала в Лондоне, а также указана машина, которой он пользуется. Военных призывают не вступать в разговоры с журналистом и срочно сообщать о его появлении возле секретных объектов в полицию.