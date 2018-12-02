В аварии на Королева погибла пассажирка такси. Уцелевший водитель другой иномарки сбежал с места ДТП

Пассажирка такси «Везёт» погибла в ДТП в Приморском районе Петербурга 2 декабря. Водителя спасают медики. О столкновении двух иномарок на проспекте Королева в социальных сетях рассказали очевидцы.

«Удар пришёлся на пассажирскую дверь такси», — написали горожане.

Как пояснили в отделе пропаганды УГИБДД по городу и Ленобласти, по предварительной информации, около четырёх утра на пересечении проспектов Королева и Сизова столкнулись «Форд» и «Тойота». Водителя «Форда» в тяжёлом состоянии госпитализировали, его 42-летняя пассажирка погибла. Водитель «Тойоты» скрылся с места проишествия.