Глава Пентагона: Путин плохо учится на своих ошибках. Россия вновь пыталась вмешаться в американские выборы

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что Россия в ноябре опять пыталась вмешаться в ход американских выборов. Об этом 2 декабря пишет РБК.

Мэттис не пояснил, каким именно образом происходило вмешательство в выборы депутатов Конгресса США.

«Путин плохо учится на своих ошибках. То, что он не признает их, создает враждебность к его народу. Мы видим, что Путин нарушает международные соглашения. Мы имеем дело с человеком, которому нельзя доверять», – заявил глава Пентагона.

Напомним, накануне была отменена встреча президентов США и России. Владимир Путин был готов к переговорам, однако Дональд Трамп заявил, что они состоятся, только после разрешения конфликта с Украиной в Керченском проливе.

При этом на пресс-конференции по итогам саммита в Буэнос-Айресе Путин заявил, что все же успел поговорить с Трампом и изложить ему свое видение происшествия в Керченском проливе (также российский президент пообщался с лидерами Германии и Франции Меркель и Макроном).