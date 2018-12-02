Глава Пентагона: Путин плохо учится на своих ошибках. Россия вновь пыталась вмешаться в американские выборы
Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что Россия в ноябре опять пыталась вмешаться в ход американских выборов. Об этом 2 декабря пишет РБК.
Мэттис не пояснил, каким именно образом происходило вмешательство в выборы депутатов Конгресса США.
«Путин плохо учится на своих ошибках. То, что он не признает их, создает враждебность к его народу. Мы видим, что Путин нарушает международные соглашения. Мы имеем дело с человеком, которому нельзя доверять», – заявил глава Пентагона.
Напомним, накануне была отменена встреча президентов США и России. Владимир Путин был готов к переговорам, однако Дональд Трамп заявил, что они состоятся, только после разрешения конфликта с Украиной в Керченском проливе.
При этом на пресс-конференции по итогам саммита в Буэнос-Айресе Путин заявил, что все же успел поговорить с Трампом и изложить ему свое видение происшествия в Керченском проливе (также российский президент пообщался с лидерами Германии и Франции Меркель и Макроном).
Справка:
25 ноября Федеральная служба безопасности РФ сообщила, что военные корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» без разрешения вошли в территориальные воды России. Военно-морские силы Украины утверждали, что переход из Одессы в Мариуполь был плановым и Россию должным образом уведомили. Больше десяти часов корабли находились недалеко от Крымского моста. Ситуация закончилась силовым противостоянием, пограничники открыли огонь по нарушителям, задержали корабли и отправили в порт Керчи. Сообщалось о трех раненых украинских моряках, их жизни ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 322 (незаконное пересечение госграницы). В ФСБ заявили, что нашли на задержанных кораблях оружие и приказ «скрытно пройти Керченский пролив». Вечером 26 ноября Верховная рада утвердила введение военного положения в областях Украины, граничащих с Россией и Приднестровьем. С 28 ноября военное положение вступило в силу.