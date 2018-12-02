Путин: Россия, в ответ на действия Киева, поможет украинцам с русским гражданством

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25 ноября Федеральная служба безопасности РФ сообщила, что военные корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» без разрешения вошли в территориальные воды России. Военно-морские силы Украины утверждали, что переход из Одессы в Мариуполь был плановым и Россию должным образом уведомили. Больше десяти часов корабли находились недалеко от Крымского моста. Ситуация закончилась силовым противостоянием, пограничники открыли огонь по нарушителям, задержали корабли и отправили в порт Керчи. Сообщалось о трех раненых украинских моряках, их жизни ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 322 (незаконное пересечение госграницы). В ФСБ заявили, что нашли на задержанных кораблях оружие и приказ «скрытно пройти Керченский пролив». Вечером 26 ноября Верховная рада утвердила введение военного положения в областях Украины, граничащих с Россией и Приднестровьем. С 28 ноября военное положение вступило в силу.