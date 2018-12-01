Путин высказался о встрече с Трампом. "Она давно назрела"

Президент РФ Владимир Путин высказался о своей короткой встрече с американским лидером Дональдом Трампом на саммите большой двадцаткию

"Жаль, что нам [с Трампом] не удаётся провести полноформатную встречу, полагаю, она давно назрела. Надеюсь, эти встречи всё же состоятся, когда американская сторона к этому будет готова", – цитирует его Russia Today.

Путин также отметил, что инициатива провести отмененную полноформатную встречу изначально исходила от американской стороны. "Мы согласились, но столкнулись с провокацией на Черном море", – добавил президент.