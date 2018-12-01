Завтра сборная России узнает соперников в отборочном турнире ЕВРО-2020, матчи которого пройдут и в Петербурге

В Петербурге запланированы три матча группового этапа и четвертьфинал. Страны-хозяйки турнир не освобождены от отбора и на одинаковых условиях будут проходить квалификацию.

В ходе жеребьевки команды поделят на 10 групп. В половине из них будет 5 команд (А – E), а к группам F – J кроме стандартных пяти участников прибавится по одной команде из самой низшей 6 корзины.