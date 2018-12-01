Завтра сборная России узнает соперников в отборочном турнире ЕВРО-2020, матчи которого пройдут и в Петербурге
В воскресенье сборная России узнает своих соперников по группе отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года. Жеребьевка пройдет в ирландском Дублине и начнется в 14:00 (мск), сообщает "Спорт. День за днем".
Как отмечает издание, Евро-2020 станет особенным турниром. Он впервые пройдет не на территории одной-двух стран, а по всей Европе. Матчи чемпионата примут 12 городов в 12 странах Европы: Баку (Азербайджан), Бухаресте (Румыния), Будапеште (Венгрия), Мюнхене (Германия), Амстердаме (Нидерланды), Копенгагене (Дания), Риме (Италия), Бильбао (Испания), Дублине (Ирландия), Лондоне (Англия) и Глазго (Шотландия) и Санкт-Петербурге.
В Петербурге запланированы три матча группового этапа и четвертьфинал. Страны-хозяйки турнир не освобождены от отбора и на одинаковых условиях будут проходить квалификацию.
В ходе жеребьевки команды поделят на 10 групп. В половине из них будет 5 команд (А – E), а к группам F – J кроме стандартных пяти участников прибавится по одной команде из самой низшей 6 корзины.
Первый тур квалификации назначен на 21 марта, последний 10-й тур будет сыгран 17 – 19 ноября.