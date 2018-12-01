Лидеры стран G20 согласовали совместное заявление. О климате и ВТО
Лидеры стран G20 согласовали совместное заявление на саммите в Буэнос-Айресе, сообщает Russia Today.
«Мы достигли соглашения в заявлении, которое отражает необходимость оживить торговлю, оживить ВТО», — приводит издание со ссылкой на ТАСС слова аргентинского президента Маурисио Макри.
Он отметил, что лидеры подтвердили обеспокоенность изменениями климата.
Ранее, отмечает RT, первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что лидеры стран G20, включая президента США Дональда Трампа, на саммите в Буэнос-Айресе высказались за реформирование Всемирной торговой организации (ВТО).