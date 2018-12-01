Лидеры стран G20 согласовали совместное заявление. О климате и ВТО

ЖК «Фортеция» от Setl City стал победителем первого открытого архитектурно-дизайнерского конкурса «Золотой Трезини» в номинации «Лучший проект жилого комплекса комфорт-класса», в категории «Архитектура как искусство». ЖК Setl City обошел 13 конкурентов, а всего на победу в конкурсе претендовали 170 проектов в основных и специальных номинациях.