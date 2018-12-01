На входе в Керченский пролив ветер оторвал от буксира баржу с пшеницей. Груз залило водой

Ураганный ветер прибил к берегу баржу с пшеницей в Азовском море. Чтобы снять судно с мели, потребуется двое суток.

Как сообщает 47news первого декабря, около пяти утра у мыса Каменный в Азовском море сильный ветер разъединил буксир и баржу Shilaynyay, гружённую пшеницей. Баржа села на мель у берега. Капитан буксира несколько часов пытался самостоятельно вернуть судну подвижность, но попытки не принесли успеха. На подмогу пришёл лоцманский катер портофлота, но из-за непогоды участвовать в спасательной операции не рискнул.

Пшеницу залило водой. По прогнозам работников портовых служб, спасти груз уже не удастся. Процесс снятия с мели может занять двое суток.

Судно стояло на якоре в ожидании прохода по Керченскому проливу, который вечером 28 ноября из-за шторма был на двое суток закрыт. Баржа перевозила 3750 тонн пшеницы из порта Азов на рейдовую стоянку у порта Тамань. Во время аварии никого из членов экипажа на барже не было/