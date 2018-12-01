В Петербурге на «Лидер Тауэре» появилась инсталляция. Красная ленточка символизирует ВИЧ-статус

Небоскреб в 45 этажей на площади Конституции к вечеру, 1 декабря засветился инсталляцией с красными лентами. В центре видна эмблема. «Фонтанка» рассмотрела ведомство. Понятен и повод.

На фотографиях, присланных читателями «Фонтанки», видно световое изображение, появившееся к вечеру, 1 декабря на высотном доме «Лидер Тауэр», на площади Конституции.

В центре можно разглядеть государственную эмблему Управления Роспотребнадзора по Петербургу. По данным «Фонтанки», это совместная акция ведомства с Центром гигиены и эпидемиологии Петербурга. Так они 1 декабря напомнили о заболевании к всемирному дню борьбы со СПИДом. В частности, этими структурами уже ведется проект «Узнай свой ВИЧ-статус». Так, например, Центр гигиены предлагает анонимное и бесплатное тестирование по телефонам: (812) 310-00-73 и (812) 570-67-87