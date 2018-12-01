Песков подтвердил контакт Путина и Трампа на G20. Российский президент также объяснил Меркель и Макрону конфликт в Керченском проливе
Исчерпывающие разъяснения по конфликту в Керченском проливе дал президент России Владимир Путин на встрече с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в рамках саммита G20 в Аргентине, заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Также президент дал исчерпывающие разъяснения по черноморскому инциденту, пограничному инциденту», — цитирует Пескова ТАСС.
По словам пресс-секретаря, подробные разъяснения Путин представил и на состоявшейся в пятницу встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил об отмене встречи с Путиным в Аргентине. Причиной стал как раз Керченский конфликт. На церемонии фотографирования в пятницу американский лидер прошел мимо Путина, президенты не обменялись рукопожатиями.
Однако позже Песков заявил, что контакт между Путиным и Трампом на саммите все же состоялся. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что представители администрации Белого дома выходили на контакт с администрацией Кремля после отмены встречи президентов России и США. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на РИА Новости.
По словам Ушакова, инициативу об установлении контактов проявила американская сторона.
«Мы выразили сожаление, что (Путину и Трампу на саммите) не удалось обстоятельно поговорить… Посмотрим, как дальше будут строиться планы», — отметил он.
Справка:
25 ноября Федеральная служба безопасности РФ сообщила, что военные корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» без разрешения вошли в территориальные воды России. Военно-морские силы Украины утверждали, что переход из Одессы в Мариуполь был плановым и Россию должным образом уведомили. Больше десяти часов корабли находились недалеко от Крымского моста. Ситуация закончилась силовым противостоянием, пограничники открыли огонь по нарушителям, задержали корабли и отправили в порт Керчи. Сообщалось о трех раненых украинских моряках, их жизни ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 322 (незаконное пересечение госграницы). В ФСБ заявили, что нашли на задержанных кораблях оружие и приказ «скрытно пройти Керченский пролив». Вечером 26 ноября Верховная рада утвердила введение военного положения в областях Украины, граничащих с Россией и Приднестровьем. С 28 ноября военное положение вступило в силу.