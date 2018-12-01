Песков подтвердил контакт Путина и Трампа на G20. Российский президент также объяснил Меркель и Макрону конфликт в Керченском проливе

Исчерпывающие разъяснения по конфликту в Керченском проливе дал президент России Владимир Путин на встрече с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в рамках саммита G20 в Аргентине, заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Также президент дал исчерпывающие разъяснения по черноморскому инциденту, пограничному инциденту», — цитирует Пескова ТАСС.

По словам пресс-секретаря, подробные разъяснения Путин представил и на состоявшейся в пятницу встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил об отмене встречи с Путиным в Аргентине. Причиной стал как раз Керченский конфликт. На церемонии фотографирования в пятницу американский лидер прошел мимо Путина, президенты не обменялись рукопожатиями.

Однако позже Песков заявил, что контакт между Путиным и Трампом на саммите все же состоялся. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что представители администрации Белого дома выходили на контакт с администрацией Кремля после отмены встречи президентов России и США. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на РИА Новости.

По словам Ушакова, инициативу об установлении контактов проявила американская сторона.

«Мы выразили сожаление, что (Путину и Трампу на саммите) не удалось обстоятельно поговорить… Посмотрим, как дальше будут строиться планы», — отметил он.