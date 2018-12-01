Активиста из Архангельска оштрафовали за то, что он приковал себя к светофору

Архангельского активиста «Другой России» Валерия Шептухина оштрафовали на 200 тысяч рублей. Решение 1 декабря вынес Октябрьский районный суд.

Как сообщает «ОВД-Инфо», накануне Шептухин приковал себя велосипедным тросом к светофору у здания администрации города.

ВАЛЕРИЙ ШЕПТУХИН ПРИКОВАЛСЯ У ЗДАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ



В Архангельске активист партии "Другая Россия"приковал себя велосипедным тросом у здания правительства области. Нацбол хотел привлечь внимание к мусорной проблеме в регионе.



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Полиции пришлось вызвать МЧС, чтобы срезать замок и освободить активиста. Шептухин же все это время держал плакат против строительства мусорных полигонов.

Ранее он получил административный протокол за проведение пикета 20 октября против мусорных свалок в Северодвинске. В ближайшее время его должны осудить и по этому делу.