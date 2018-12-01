Новосибирская полиция пришла послушать группу IC3PEAK после задержания. По приглашению анонимов

Сразу после освобождения из новосибирского участка полиции музыканты группы IC3PEAK направились в лофт «Трава» и начали выступление. Но правоохранители не смогли оставить концерт без внимания. Шестеро полицейских посетили мероприятие 1 декабря. Об этом в прямой трансляции рассказало местное издание НГС.

Как объяснили сами полицейские, причиной их визита стала поступившая жалоба на шум, также правоохранителей якобы проинформировали, что на концерте могут быть несовершеннолетние, распивающие спиртные напитки.

‼️Это что-то невероятное. IC3PEAK прямо из полиции приехали в лофт Трава, начался концерт, и тут же туда пришли полицейские. Стоят на входе и не пускают людей внутрь, в это время группа поет перед десятками поклонников строчки «А-а-а-а-а, умираю в России»https://t.co/AR5gDYcVE0 pic.twitter.com/0RUsB86Fpz — Медиазона (@mediazzzona) 1 декабря 2018 г.

Один из организаторов сообщил, что концерт прерывать не собираются. Ранее в полицию Новосибирска поступил анонимный звонок о связи группы IC3PEAK с наркотиками. Музыкантов из поезда отвезли в отделение. Однако запрещённых веществ не нашли.

IC3PEAK приехали в Новосибирск из Тюмени, где накануне, несмотря на предостережения прокуратуры, концерт состоялся. Ранее правоохранительные органы добились отмены концертов IC3PEAK в Нижнем Новгороде, Казани и Воронеже.

О том, как преследуют музыкантов IC3PEAK во время их нынешних гастролей по России, участники группы рассказали «Фонтанке» в большом интервью.