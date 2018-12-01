«Посмотрим, как дальше будут строиться планы». В Кремле рассказали о контактах с администрацией Трампа после отмены встречи с Путиным

Администрация президента США Дональда Трампа, в отличие от него самого, пошла на контакт с Кремлем. Как пишет РБК, об этом 1 декабря сообщил помощник Путина Юрий Ушаков.

После срыва переговоров в Буэнос-Айресе, на полях саммита «Большой двадцатки», представители Вашингтона договорились с коллегами из Кремля, что продолжат контакты.

«Предложено с обеих сторон продолжить контакты, в том числе с самим Болтоном. Мы выразили сожаление, что не удалось [двум президентам на саммите] обстоятельно поговорить. Посмотрим, как дальше будут строиться планы», – заявил Ушаков.

Он уточнил, что инициатором новых переговоров выступила американская сторона.

Напомним, встреча двух президентов должна была состояться 1 декабря в Буэнос-Айресе, однако 29 ноября Дональд Трамп неожиданно отменил ее, сообщив об этом в Twitter. Причиной стал конфликт между Россией и Украиной в Керченском проливе — президент США заявил, что встреча с Путиным состоится только после деэскалации ситуации.