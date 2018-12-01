Новосибирская полиция отпустила группу IC3PEAK. Музыкантов задерживали якобы из-за анонимного звонка о наркотиках

Через три часа после задержания сотрудники новосибирской полиции отпустили участников группы IC3PEAK. Об этом рассказал адвокат музыкантов Валентин Демиденко 1 декабря.

По его словам, артистов задержали после анонимного звонка правоохранителям. Неизвестный заявил, что участники группы якобы перевозят наркотики. Поэтому музыкантов встретили на выходе из поезда.

«Когда они вышли из поезда, полицейские их остановили. С ними работала собака, которая якобы установила наличие этих веществ в багаже. Я спрашивал ребят, они подтвердили этот факт. Но отрицали, что та обнаружила наркотики. Собака не вставала в стойку, не лаяла. Полицейские даже не заподозрили. При личном досмотре никаких наркотических средств не было у них обнаружено. Были оформлены протоколы осмотра», — цитирует адвоката радиостанция «Говорит Москва».

IC3PEAK планируют сегодня еще успеть дать концерт в Новосибирске (там на четыре часа позже, чем в Москве). Ранее музыканты рассказали о своём задержании на железнодорожном вокзале. По их словам, «человек с удостоверением МВД» угрожал им подкинуть наркотики.

IC3PEAK приехали в Новосибирск из Тюмени, где накануне, несмотря на предостережения прокуратуры, концерт состоялся. Ранее правоохранительные органы добились отмены концертов IC3PEAK в Нижнем Новгороде, Казани и Воронеже.

О том, как преследуют музыкантов IC3PEAK во время их нынешних гастролей по России, участники группы рассказали «Фонтанке» в большом интервью.